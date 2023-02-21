Шелёпа Григорий Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелёпа Григорий Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1882 ст.

Дочь: Шелёпа Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Шелёпа Ефросиния Ефремовна

Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1882 ст.
Курковичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область
На 1882 год - казак села Курковичи Стародубского уезда Черниговской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелёпа Ефросиния Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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