Семенова (Никитина) Дарья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1870
Дочь: Спиридонова Христина Максимовна
Отец ребёнка: Семенов Максим Семенович
Новое Буяново, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестная у Артемия Петрова дочь Прасковья Артемьева