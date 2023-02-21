Семенова (Никитина) Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Никитина) Дарья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1870

Дочь: Спиридонова Христина Максимовна

Отец ребёнка: Семенов Максим Семенович

Новое Буяново, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестная у Артемия Петрова дочь Прасковья Артемьева
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