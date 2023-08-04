Кононова-Брусенко Ксения Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова-Брусенко Ксения Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1993

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1992 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.22

Сын: Кононов Михаил Артемович

Отец ребёнка: Кононов Артём Андреевич

Рождение
13.03.1993

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.2019

Сын: Кононов Александр Артемович

Отец ребёнка: Кононов Артём Андреевич

Рождение ребёнка
22.07.2021

Сын: Кононов Ярослав Артемович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Артём Андреевич