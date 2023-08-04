Кононова-Брусенко Ксения Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1993
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.22
Отец ребёнка: Кононов Артём Андреевич
Рождение
13.03.1993
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.2019
Сын: Кононов Александр Артемович
Отец ребёнка: Кононов Артём Андреевич
Рождение ребёнка
22.07.2021
Сын: Кононов Ярослав Артемович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно