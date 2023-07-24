Елакова (Елакова) Акулина Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Оленева Марья Давидова
Отец ребёнка: Елаков Давид Антонов
д.Парфиевская Девятинская волость Вытегорский уезд Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елаков Давид Антонов
Смерть
Неизвестно
д.Парфиевская Девятинской волости Вытегорского погоста Олонецкой губернии