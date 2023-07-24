Елакова (Елакова) Акулина Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елакова (Елакова) Акулина Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Оленева Марья Давидова

Отец ребёнка: Елаков Давид Антонов

д.Парфиевская Девятинская волость Вытегорский уезд Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елаков Давид Антонов

Смерть
Неизвестно
д.Парфиевская Девятинской волости Вытегорского погоста Олонецкой губернии