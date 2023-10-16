Рачков Тимофей Иоакимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1794 ст.
Дата смерти20.03.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1794 ст.
Отец: Рачков Иоаким Андрианов
Мать: Рачкова Анна Прокопьева
Рождение ребёнка
05.12.1812 ст.
Мать ребёнка: Рачкова Миндора Михайловна
Бракосочетание
?.11.1813
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Троице-Тверицкая церковь
Место жительства
Неизвестно
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
20.03.1842