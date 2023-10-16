Рачков Тимофей Иоакимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачков Тимофей Иоакимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1794 ст.

Дата смерти

20.03.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1794 ст.

Отец: Рачков Иоаким Андрианов

Мать: Рачкова Анна Прокопьева

Рождение ребёнка
05.12.1812 ст.

Сын: Рачков Евграф Тимофеевич

Мать ребёнка: Рачкова Миндора Михайловна

Бракосочетание
?.11.1813

Жена: Рачкова Миндора Михайловна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Троице-Тверицкая церковь
Место жительства
Неизвестно
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
20.03.1842
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