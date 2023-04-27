Федченко Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федченко Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Федченко Яков Иосифович

Мать: не указана

Смерть
1961
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