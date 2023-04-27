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Федченко Наталья Яковлевна
Федченко Наталья Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
1961
Пол
Женский
Отец
Федченко Яков Иосифович
1875 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Федченко Яков Иосифович
Мать: не указана
Смерть
1961
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