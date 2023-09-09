Вербанов Георгий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вырбан Родион Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вербанов Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вербанов Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно