Вербанов Георгий Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанов Георгий Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вырбан Родион Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вербанов Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вербанов Петр Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вербанов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вербанов Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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