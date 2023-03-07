Тарелкина (Бугрова) Елена Анатольевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1983
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.12.2014
Сын: Тарелкин Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Тарелкин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарелкин Алексей