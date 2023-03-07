Тарелкина (Бугрова) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарелкина (Бугрова) Елена Анатольевна

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Место рождения

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

18.12.1983

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.12.2014

Сын: Тарелкин Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Тарелкин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарелкин Алексей

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