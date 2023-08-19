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Павел Иванов

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

С 1844 по 1845 ст.

Дата смерти

26.03.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1844 по 1845 ст.

Отец: Иван Гаврилов

Мать: Александра Яковлева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1868 ст.

Сын: Сергий Павлов

Мать ребёнка: Пелагея Филатова (Феофилактова)

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1871 ст.

Дочь: Дарья Павлова

Мать ребёнка: Пелагея Филатова (Феофилактова)

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1873 ст.

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Пелагея Филатова (Феофилактова)

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1875 ст.

Сын: Иоанн Павлов

Мать ребёнка: Пелагея Филатова (Феофилактова)

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1877 ст.

Дочь: Ольга Павлова

Мать ребёнка: Пелагея Филатова (Феофилактова)

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1881 ст.

Сын: Василий Павлов

Мать ребёнка: Пелагея Филатова (Феофилактова)

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Филатова (Феофилактова)

Смерть
26.03.1881 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Похороны
28.03.1881 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область