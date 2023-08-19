Павел Иванов
Место рождения
Дата рожденияС 1844 по 1845 ст.
Дата смерти26.03.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1844 по 1845 ст.
Отец: Иван Гаврилов
Мать: Александра Яковлева
Рождение ребёнка
28.09.1868 ст.
Сын: Сергий Павлов
Мать ребёнка: Пелагея Филатова (Феофилактова)
Рождение ребёнка
03.03.1871 ст.
Дочь: Дарья Павлова
Мать ребёнка: Пелагея Филатова (Феофилактова)
Рождение ребёнка
04.08.1873 ст.
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Пелагея Филатова (Феофилактова)
Рождение ребёнка
22.05.1875 ст.
Сын: Иоанн Павлов
Мать ребёнка: Пелагея Филатова (Феофилактова)
Рождение ребёнка
25.05.1877 ст.
Дочь: Ольга Павлова
Мать ребёнка: Пелагея Филатова (Феофилактова)
Рождение ребёнка
09.04.1881 ст.
Сын: Василий Павлов
Мать ребёнка: Пелагея Филатова (Феофилактова)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1881 ст.
Похороны
28.03.1881 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область