Иванов Николай Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай Евгеньевич

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Место рождения

Калангуй, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

15.10.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Калангуй, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.09.1968

Дочь: Пичкулякова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Черных Валентина Павловна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Кровный отец Иванов Николай, удочерена Зиминым Николаем.
Смерть
Неизвестно
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