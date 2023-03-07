Иванов Николай Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1968
Дочь: Пичкулякова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Черных Валентина Павловна
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Кровный отец Иванов Николай, удочерена Зиминым Николаем.
Смерть
Неизвестно