Эмих (Emich) Иоганн Николаус (Johann Nikolaus)
Место рожденияРоссия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 09.12.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Эмих Иоганн Адам
Мать: Эмих Анна
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Рождение ребёнка
21.01.1806
Сын: Эмих Генрих Адам
Мать ребёнка: Эмих Мария Елизавета
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эмих Мария Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
После 09.12.1834