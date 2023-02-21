Эмих (Emich) Иоганн Николаус (Johann Nikolaus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмих (Emich) Иоганн Николаус (Johann Nikolaus)

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Место рождения

Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 09.12.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Эмих Иоганн Адам

Мать: Эмих Анна

Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Рождение ребёнка
21.01.1806

Сын: Эмих Генрих Адам

Мать ребёнка: Эмих Мария Елизавета

Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эмих Мария Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
После 09.12.1834
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