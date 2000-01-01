Шматок Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шматок Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

?.01.2000

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Шматок Илья Миронович

Мать: Шматок София Арестовна

Бракосочетание
?.08.1957

Жена: Шматок Ираида

Рождение ребёнка
01.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шматок Ираида

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шматок Ираида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шматок Ираида

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.01.2000
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