Шматок Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти?.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Шматок Илья Миронович
Мать: Шматок София Арестовна
Бракосочетание
?.08.1957
Жена: Шматок Ираида
Рождение ребёнка
01.01.1961
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.01.2000