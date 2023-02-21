Герасимова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Василий Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иоанн Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иоанн Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Иоанн Матвеевич

Смерть
1943
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