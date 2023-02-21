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Андерсон - Andersson Эдварт - Edvart Aleksandr Иоганович

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Место рождения

Hausjärvi

Дата рождения

02.02.1889

Дата смерти

23.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

А
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1889

Отец: Andersson Johan Gustaff ( Juho Kustaa)

Мать: Andersson Fredrika Sofia ( Joosepintytär )

Hausjärvi
Бракосочетание
04.04.1914

Жена: не указана

Vilppula. Finland
Рождение ребёнка
05.08.1914

Сын: Андерсон- Andersson Олавий - Olavi Aleksandr Эвертович

Мать ребёнка: Андерсон- Andersson - Andersen Ольга - Olga Эриковна - Erikan

Vilppula
Рождение ребёнка
19.06.1917

Сын: Андерсон- Andersson Вейкко - Veikko Эвертович

Мать ребёнка: Андерсон- Andersson - Andersen Ольга - Olga Эриковна - Erikan

Mäntää
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андерсон- Andersson - Andersen Ольга - Olga Эриковна - Erikan

Смерть
23.08.1942
Петербург
Растрел 58 статья- политическая
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