Андерсон - Andersson Эдварт - Edvart Aleksandr Иоганович
Место рожденияHausjärvi
Дата рождения02.02.1889
Дата смерти23.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1889
Hausjärvi
Бракосочетание
04.04.1914
Жена: не указана
Vilppula. Finland
Рождение ребёнка
05.08.1914
Сын: Андерсон- Andersson Олавий - Olavi Aleksandr Эвертович
Мать ребёнка: Андерсон- Andersson - Andersen Ольга - Olga Эриковна - Erikan
Vilppula
Рождение ребёнка
19.06.1917
Сын: Андерсон- Andersson Вейкко - Veikko Эвертович
Мать ребёнка: Андерсон- Andersson - Andersen Ольга - Olga Эриковна - Erikan
Mäntää
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1942
Петербург
Растрел 58 статья- политическая