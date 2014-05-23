Емшанова (Дубовая) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения24.03.1942
Дата смерти23.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1942
Отец: Дубовой Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1965
Дочь: Дубинина (Емшанова) Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Емшанов Виктор Степанович
Рождение ребёнка
16.09.1972
Дочь: Арцыбашева (Емшанова) Алла Викторовна
Отец ребёнка: Емшанов Виктор Степанович
Смерть
23.05.2014