Емшанова (Дубовая) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емшанова (Дубовая) Валентина Павловна

Место рождения

Смоленская, Северский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

24.03.1942

Дата смерти

23.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1942

Отец: Дубовой Павел

Мать: Кочеткова Раиса Трофимовна

Смоленская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емшанов Виктор Степанович

Смоленская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.05.1965

Дочь: Дубинина (Емшанова) Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Емшанов Виктор Степанович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.09.1972

Дочь: Арцыбашева (Емшанова) Алла Викторовна

Отец ребёнка: Емшанов Виктор Степанович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
23.05.2014
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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