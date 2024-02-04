Токмакова Прасковья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова Прасковья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Токмакова (Токмакова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Токмаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Токмаков Елизар Иванович

Отец ребёнка: Токмаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Токмакова (Токмакова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Токмаков Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

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