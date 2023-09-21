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Прилепин Андрей Фролович

Место рождения

Тобольская губерния, Ялуторовский уезд (Ялуторовский округ)

Дата рождения

1860

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Прилепин Фрол Никитич

Мать: Прилепина Агафья Федотовна

Тобольская губерния, Ялуторовский уезд (Ялуторовский округ)
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Прилепина Лукерья Кирилловна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Прилепина Лукерья Кирилловна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Прилепина Лукерья Кирилловна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Прилепина Лукерья Кирилловна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Прилепин Марко Андреевич

Мать ребёнка: Прилепина Лукерья Кирилловна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Прилепин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Прилепина Лукерья Кирилловна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилепина Лукерья Кирилловна

Смерть
После 1897
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