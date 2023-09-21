Прилепин Андрей Фролович
Место рожденияТобольская губерния, Ялуторовский уезд (Ялуторовский округ)
Дата рождения1860
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Прилепин Фрол Никитич
Тобольская губерния, Ялуторовский уезд (Ялуторовский округ)
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Прилепина Лукерья Кирилловна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Прилепина Лукерья Кирилловна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Прилепина Лукерья Кирилловна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Прилепина Лукерья Кирилловна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Прилепина Лукерья Кирилловна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Прилепин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Прилепина Лукерья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897