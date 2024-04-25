Жихарев Александр Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жихарева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Жихарева (Потлова) Неля Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жихарева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Жихарева (Потлова) Неля Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жихарев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Жихарева (Потлова) Неля Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно