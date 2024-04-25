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Жихарев Александр Александрович

Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жихарев Александр Иванович

Мать: Жихарева (Терёхина) Анна Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жихарева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Жихарева (Потлова) Неля Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жихарева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Жихарева (Потлова) Неля Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жихарев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Жихарева (Потлова) Неля Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жихарева (Потлова) Неля Алексеевна

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