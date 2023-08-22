Саушкина - Муканова Мария Данияровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1977
Дочь: Саушкина Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Саушкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1981
Сын: Саушкин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Саушкин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно