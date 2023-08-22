Саушкина - Муканова Мария Данияровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаушкина - Муканова Мария Данияровна

Саушкина - Муканова Мария Данияровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1977

Дочь: Саушкина Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Саушкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
14.12.1981

Сын: Саушкин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Саушкин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саушкин Николай Иванович