Тукмачёва Александра Егоровна
Место рождения
Дата рождения06.05.1912
Дата смерти29.03.1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1912
Отец: Тукмачёв Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старушникова (Вахрушева) Нина Александровна
Отец ребёнка: Вахрушев Александр Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрушева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Вахрушев Александр Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрушева Галина Александровна
Отец ребёнка: Вахрушев Александр Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрушев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Вахрушев Александр Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрушев Леонид Александрович
Отец ребёнка: Вахрушев Александр Корнилович
Рождение ребёнка
05.04.1942
Сын: Вахрушев Борис Александрович
Отец ребёнка: Вахрушев Александр Корнилович
Чернушка, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.01.1947
Смерть
29.03.1976