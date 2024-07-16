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Тукмачёва Александра Егоровна

Место рождения

Кекоран, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.05.1912

Дата смерти

29.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1912

Отец: Тукмачёв Егор

Мать: не указана

Кекоран, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старушникова (Вахрушева) Нина Александровна

Отец ребёнка: Вахрушев Александр Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Вахрушев Александр Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Галина Александровна

Отец ребёнка: Вахрушев Александр Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Вахрушев Александр Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Леонид Александрович

Отец ребёнка: Вахрушев Александр Корнилович

Рождение ребёнка
05.04.1942

Сын: Вахрушев Борис Александрович

Отец ребёнка: Вахрушев Александр Корнилович

Чернушка, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.01.1947

Муж: Вахрушев Александр Корнилович

Кекоран, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
29.03.1976
Кекоран, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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