Петренко Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петренко Зинаида Тимофеевна

Отец ребёнка: Петренко Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Петренко Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Петренко Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Петренко Тимофей Александрович

Смерть
Неизвестно