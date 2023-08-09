Петренко Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петренко Зинаида Тимофеевна
Отец ребёнка: Петренко Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петренко Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Петренко Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петренко Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Петренко Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петренко Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Петренко Тимофей Александрович
Смерть
Неизвестно