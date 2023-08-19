Евдоким Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Алексей Евсеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Стефан Евдокимович
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марья Евдокимовна
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кирей Евдокимович
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Февронья Евдокимовна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Семен Евдокимович
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Акулина Евдокимовна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Капитолина Евдокимовна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно