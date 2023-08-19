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Евдоким Алексеевич

Место рождения

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Алексей Евсеевич

Мать: не указана

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Стефан Евдокимович

Мать ребёнка: Елена

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марья Евдокимовна

Мать ребёнка: Елена

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кирей Евдокимович

Мать ребёнка: Елена

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Февронья Евдокимовна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Семен Евдокимович

Мать ребёнка: Елена

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Акулина Евдокимовна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Капитолина Евдокимовна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно