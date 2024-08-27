Nürnberger Margaretha
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Nürenberger Anna Catharina
Отец ребёнка: Nürnberger Anton Joseph
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Nürenberger Agnesia
Отец ребёнка: Nürnberger Anton Joseph
Рождение ребёнка
1853
Сын: Nürenberger Heinrich
Отец ребёнка: Nürnberger Anton Joseph
Смерть
Неизвестно