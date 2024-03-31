Кружнова (Седова) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кружнова (Седова) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кружнов Матвей Максимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кружнов Кирилл Максимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
28.01.2006

Муж: скрыто настройками приватности

Жуковский, Жуковский, Московская область

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