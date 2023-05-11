Кокина Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1975
Отец: Кокин Анатолий Викторович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.1998
Дочь: Сизова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Сизов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
21.05.2000
Сын: Сизов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Сизов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно