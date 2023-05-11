Кокина Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокина Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1975

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1974 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1975

Отец: Кокин Анатолий Викторович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.1998

Дочь: Сизова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Сизов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
21.05.2000

Сын: Сизов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Сизов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Сергей Николаевич

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