Ахметов Мифтахутдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Мунасыпов Ахмет
Мать: Ахтямова Фатхия (Мухибя)
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Фахрутдинова Рядифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фахрутдинова Рядифа
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно