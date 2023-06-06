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Ахметов Мифтахутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Мунасыпов Ахмет

Мать: Ахтямова Фатхия (Мухибя)

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мифтахутдинов Фатхетдин

Мать ребёнка: Фахрутдинова Рядифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фахрутдинова Рядифа

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно