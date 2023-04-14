Сердюк Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
188
Отец ребёнка: Сердюк Леонтий Потапович
Рождение ребёнка
189
Дочь: Сердюк Марфа Леонтиевна
Отец ребёнка: Сердюк Леонтий Потапович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Малимоненко Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Сердюк Леонтий Потапович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Сердюк Леонтий Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сердюк Прокофий Леонтиевич
Отец ребёнка: Сердюк Леонтий Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сборец Матрёна Леонтиевна
Отец ребёнка: Сердюк Леонтий Потапович
Смерть
Неизвестно