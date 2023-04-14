Сердюк Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
188

Сын: Сердюк Иван Леонтиевич

Отец ребёнка: Сердюк Леонтий Потапович

Рождение ребёнка
189

Дочь: Сердюк Марфа Леонтиевна

Отец ребёнка: Сердюк Леонтий Потапович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Малимоненко Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Сердюк Леонтий Потапович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сердюк Пётр Леонтиевич

Отец ребёнка: Сердюк Леонтий Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сердюк Прокофий Леонтиевич

Отец ребёнка: Сердюк Леонтий Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сборец Матрёна Леонтиевна

Отец ребёнка: Сердюк Леонтий Потапович

Смерть
Неизвестно
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