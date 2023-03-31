Филатова (Мельгина) Дарья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Мельгина) Дарья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельгин Кирилл

Мать: Мельгина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Петр Трофимович

Отец ребёнка: Филатов Трофим Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Филатов Трофим Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Федор Трофимович

Отец ребёнка: Филатов Трофим Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Макар Трофимович

Отец ребёнка: Филатов Трофим Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Филатов Трофим Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Филатов Трофим Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Филатов Трофим Еремеевич

Смерть
Неизвестно
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