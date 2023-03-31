Филатова (Мельгина) Дарья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельгин Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филатов Трофим Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Филатов Трофим Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филатов Трофим Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филатов Трофим Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филатов Трофим Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филатов Трофим Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Филатов Трофим Еремеевич
Смерть
Неизвестно