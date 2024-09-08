Истомин Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИстомин Иван Матвеевич

Истомин Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Истомин Матвей Макарыч

Мать: Истомина (Попова) Марфа

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.