Фомина-Грязнова (Гагарина) Фекла Никифоровна
Место рожденияДанковский район Рязанской области, Данковского уезда с. Лошаки
Дата рождения04.11.1897
Дата смерти21.07.1967
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1897
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Гагарина Дарья Егоровна
Данковский район Рязанской области, Данковского уезда с. Лошаки
Рождение ребёнка
19.01.1927
Дочь: Журавкова-Фоменко Мария Степановна
Отец ребёнка: Фомин Степан Андреевич
Красноярский край, Ужурский район ст. Крутояр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Фомин Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1967