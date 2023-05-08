Фомина-Грязнова (Гагарина) Фекла Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина-Грязнова (Гагарина) Фекла Никифоровна

Место рождения

Данковский район Рязанской области, Данковского уезда с. Лошаки

Дата рождения

04.11.1897

Дата смерти

21.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1897

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гагарина Дарья Егоровна

Данковский район Рязанской области, Данковского уезда с. Лошаки
Рождение ребёнка
19.01.1927

Дочь: Журавкова-Фоменко Мария Степановна

Отец ребёнка: Фомин Степан Андреевич

Красноярский край, Ужурский район ст. Крутояр
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Николай Степанович

Отец ребёнка: Фомин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Виктор Степанович

Отец ребёнка: Фомин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Фомин Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Степан Андреевич

Смерть
21.07.1967
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