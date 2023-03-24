Keda Keda
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Keda Keda
Мать: Keda Matryona
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Tananko Keda
Мать ребёнка: Keda Rapevets
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Gudko Aleksandra
Мать ребёнка: Keda Rapevets
Рождение ребёнка
1935
Сын: Keda Nikolai
Мать ребёнка: Keda Rapevets
Novoe Selo, Belarus
Рождение ребёнка
1939
Сын: Keda Keda
Мать ребёнка: Keda Rapevets
Смерть
1982
Novoe Selo, Belarus