Keda Keda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Keda Keda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Keda Keda

Мать: Keda Matryona

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Tananko Keda

Мать ребёнка: Keda Rapevets

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Gudko Aleksandra

Мать ребёнка: Keda Rapevets

Рождение ребёнка
1935

Сын: Keda Nikolai

Мать ребёнка: Keda Rapevets

Novoe Selo, Belarus
Рождение ребёнка
1939

Сын: Keda Keda

Мать ребёнка: Keda Rapevets

Смерть
1982
Novoe Selo, Belarus
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