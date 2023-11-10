Совер Йохан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совер Йохан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1883

Сын: Совер Фердинанд Оскар Иоганович

Мать ребёнка: Совер Войделина Андреевна

Харгла, Valga vald, Valga maakond
Рождение ребёнка
27.04.1896

Сын: Совер Рихард Александр Иоганович

Мать ребёнка: Совер Войделина Андреевна

Тахева, Valga vald, Valga maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Совер Войделина Андреевна

Смерть
Неизвестно
Ломоносов, Петергофский уезд
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