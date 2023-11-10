Совер Йохан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1883
Сын: Совер Фердинанд Оскар Иоганович
Мать ребёнка: Совер Войделина Андреевна
Харгла, Valga vald, Valga maakond
Рождение ребёнка
27.04.1896
Сын: Совер Рихард Александр Иоганович
Мать ребёнка: Совер Войделина Андреевна
Тахева, Valga vald, Valga maakond
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ломоносов, Петергофский уезд