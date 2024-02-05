Зайцев Стефан Лаврентьевич
Место рожденияд. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаврентий Андреев
Мать: Матрона Сергеева
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Домника Стефанова
Мать ребёнка: ?
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно