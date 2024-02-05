Зайцев Стефан Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Стефан Лаврентьевич

Место рождения

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаврентий Андреев

Мать: Матрона Сергеева

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Домника Стефанова

Мать ребёнка: ?

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно
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