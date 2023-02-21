Хохлов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1922
Дочь: Хохлова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Арбузова Любовь Ефимовна
Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арбузова Антонина Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно