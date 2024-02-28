(Казакова) Ксения Павловна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Казакова Матрёна Иосифовна
Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввавич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввавич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Казакова Федосья Иосифовна
Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввавич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Казакова Дарья Иосифовна
Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввавич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Казакова Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввавич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввавич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно