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(Казакова) Ксения Павловна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Казакова Матрёна Иосифовна

Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввавич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1840

Сын: Казаков Иван Иосифович

Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввавич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Казакова Федосья Иосифовна

Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввавич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Казакова Дарья Иосифовна

Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввавич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Казакова Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввавич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Казаков Семён Иосифович

Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввавич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Иосиф Саввавич

Смерть
Неизвестно
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