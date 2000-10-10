Восковщук (Рублик) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Восковщук (Рублик) Нина Владимировна

Место рождения

Кудряши, Иглинского района

Дата рождения

29.05.1928

Дата смерти

10.10.2000

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1928

Отец: Рублик Владимир Сильвестрович

Мать: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Восковщук Николай Осипович

Рождение ребёнка
16.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Восковщук Николай Осипович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Восковщук Николай Осипович

Смерть
10.10.2000
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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