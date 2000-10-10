Восковщук (Рублик) Нина Владимировна
Место рожденияКудряши, Иглинского района
Дата рождения29.05.1928
Дата смерти10.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Восковщук Николай Осипович
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Восковщук Николай Осипович
Смерть
10.10.2000
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан