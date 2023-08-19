Боровка Арсений (Арсентий) Васильевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Призыв на военную службу
17.07.1944
Мядель, Мядельский район, Минская область
Подвиг
12.10.1944
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
25.05.1945
Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно