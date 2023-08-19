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Боровка Арсений (Арсентий) Васильевич

Место рождения

Константиново, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Боровка Василий Димитриевич

Мать: Боровка Мария Николаевна

Константиново, Мядельский район, Минская область
Призыв на военную службу
17.07.1944
Мядель, Мядельский район, Минская область
Подвиг
12.10.1944
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
25.05.1945
Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно