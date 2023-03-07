Власов Александр
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Власов Леонтий
Мать: Власова ?
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Власова Стефанида
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евфросиния
Мать ребёнка: Власова Стефанида
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Власова Стефанида
Рождение ребёнка
1897
Сын: Власов Феоктист
Мать ребёнка: Власова Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Стефанида
Смерть
Неизвестно