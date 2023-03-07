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Власов Александр

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Место рождения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Власов Леонтий

Мать: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Власова Стефанида

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евфросиния

Мать ребёнка: Власова Стефанида

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Власова Стефанида

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Власов Феоктист

Мать ребёнка: Власова Стефанида

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Стефанида

Смерть
Неизвестно
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