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Городецкий Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сын диакона.
Образование
15.07.1884 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Духовного училища по второму разряду..
Работа или профессия
13.11.1887 ст.
Никола-Корень, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Поступил на службу псаломщиком при Николаевской Корневской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
01.09.1898 ст.
Бурдуково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен, согласно прошению, к Николаевской Бурдуковской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
23.02.1901 ст.
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Перемещен, согласно прошению, в Грязовецкий Христорождественский собор.
Работа или профессия
17.02.1902 ст.
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во диакона с оставлением на псаломнической вакансии.
Работа или профессия
23.11.1906 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Перемещен, согласно прошению, на должность штатного псаломщика к Николаевской Сенноплощадской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкая Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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