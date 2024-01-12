Городецкий Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.01.1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын диакона.
Образование
15.07.1884 ст.
Окончил полный курс Духовного училища по второму разряду..
Работа или профессия
13.11.1887 ст.
Никола-Корень, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Поступил на службу псаломщиком при Николаевской Корневской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
01.09.1898 ст.
Бурдуково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен, согласно прошению, к Николаевской Бурдуковской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
23.02.1901 ст.
Перемещен, согласно прошению, в Грязовецкий Христорождественский собор.
Работа или профессия
17.02.1902 ст.
Рукоположен во диакона с оставлением на псаломнической вакансии.
Работа или профессия
23.11.1906 ст.
Перемещен, согласно прошению, на должность штатного псаломщика к Николаевской Сенноплощадской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно