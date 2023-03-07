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Дубовик Трифон Федосеевич

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Дубовик Федосей

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Дубовик Степан Трифонович

Мать ребёнка: Дубовик Александра Якимовна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дубовик Макей Трифонович

Мать ребёнка: Дубовик Александра Якимовна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Неизвестно Евдокия Трифоновна

Мать ребёнка: Дубовик Александра Якимовна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Дубовик Герасим Трифонович

Мать ребёнка: Дубовик Александра Якимовна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Неизвестно Ирина Трифоновна

Мать ребёнка: Дубовик Александра Якимовна

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Ульяна Силина?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Александра Якимовна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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