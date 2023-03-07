Дубовик Трифон Федосеевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Дубовик Федосей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дубовик Степан Трифонович
Мать ребёнка: Дубовик Александра Якимовна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Дубовик Александра Якимовна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Неизвестно Евдокия Трифоновна
Мать ребёнка: Дубовик Александра Якимовна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Дубовик Герасим Трифонович
Мать ребёнка: Дубовик Александра Якимовна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Неизвестно Ирина Трифоновна
Мать ребёнка: Дубовик Александра Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубовик Ульяна Силина?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно