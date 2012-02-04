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Саргсян Марк Вагаршакович
Саргсян Марк Вагаршакович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.2012
Пол
Мужской
Отец
Саргсян Вагаршак Мишаевич
1964 г.р.
Мать
Арутюнян Альбина Ашотовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.2012
Отец:
Саргсян Вагаршак Мишаевич
Мать:
Арутюнян Альбина Ашотовна
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