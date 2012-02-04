Саргсян Марк Вагаршакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саргсян Марк Вагаршакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.2012

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.2012

Отец: Саргсян Вагаршак Мишаевич

Мать: Арутюнян Альбина Ашотовна

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