Шкребнев Алексей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкребнев Алексей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.2013

Дочь: Шкребнева Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Шкребнева Марина Игорьевна

Рождение ребёнка
06.01.2013

Сын: Шкребнев Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Шкребнева Марина Игорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкребнева Марина Игорьевна

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