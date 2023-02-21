Шкребнев Алексей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.2013
Дочь: Шкребнева Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Шкребнева Марина Игорьевна
Рождение ребёнка
06.01.2013
Сын: Шкребнев Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Шкребнева Марина Игорьевна
Бракосочетание
Неизвестно