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Алдатов Крым-Султан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Алдатов Батраз

Мать: Алдатова Бита