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Алдатов Крым-Султан
Алдатов Крым-Султан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1873
Пол
Мужской
Отец
Алдатов Батраз
1829 г.р.
Мать
Алдатова (Тулатова) Бита
1851 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец:
Алдатов Батраз
Мать:
Алдатова Бита
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