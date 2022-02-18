Демьян Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьян Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.2022

Пол

Мужской

Отец

1990 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.2022

Отец: Василенко Сергей Владимирович

Мать: не указана