Немова Екатерина Д — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немова Екатерина Д

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

31.12.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1902

Сын: Немов Никита Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
31.12.1947
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