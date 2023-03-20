Немова Екатерина Д
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти31.12.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
31.12.1947