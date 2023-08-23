Ломаев Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломаев Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломаева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломаева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломаева Валентина

Смерть
1978
Причина смерти: рак печени
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