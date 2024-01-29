Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Василий Федорович

Мать: Марфа Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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