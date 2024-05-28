Коппель Иоханн Адам
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Коппель Фридрих
Мать: Коппель Анна Катарина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коппель Катарина Мария
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Коппель Мария Элизабет
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Коппель Иоханн Карл
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Коппель Мария Катарина
Мать ребёнка: Коппель Катарина Мария
Смерть
Неизвестно