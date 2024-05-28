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Коппель Иоханн Адам

Место рождения

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Коппель Фридрих

Мать: Коппель Анна Катарина

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коппель Катарина Мария

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Коппель Мария Элизабет

Мать ребёнка: не указана

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Коппель Иоханн Карл

Мать ребёнка: не указана

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Коппель Мария Катарина

Мать ребёнка: Коппель Катарина Мария

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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