Титова Авдотья (Евдокия) Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1756
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Титова Дарья Анкидиновна
Отец ребёнка: Титов Анкидин Андреев
К переписи 1782 выдана замуж в село Жернавки
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Титова Василиса Анкидиновна
Отец ребёнка: Титов Анкидин Андреев
Рождение ребёнка
1768
Сын: Титов Тит Кудинов (Анкидинов)
Отец ребёнка: Титов Анкидин Андреев
Смерть
Неизвестно