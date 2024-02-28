Титова Авдотья (Евдокия) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Авдотья (Евдокия) Тимофеевна

Место рождения

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
17.01.1756

Муж: Титов Анкидин Андреев

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Титова Дарья Анкидиновна

Отец ребёнка: Титов Анкидин Андреев

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
К переписи 1782 выдана замуж в село Жернавки
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Титова Василиса Анкидиновна

Отец ребёнка: Титов Анкидин Андреев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Титов Тит Кудинов (Анкидинов)

Отец ребёнка: Титов Анкидин Андреев

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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