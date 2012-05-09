Шапкова (Ялунина) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.08.1934
Дата смерти09.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1934
Отец: Ялунин Иван Петрович
Мать: Ялунина Анна Агеевна
Рождение ребёнка
20.05.1957
Сын: Шапков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Шапков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
19.09.1959
Отец ребёнка: Шапков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
19.09.1959
Отец ребёнка: Шапков Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.2012
Горноуральский, Горноуральский, Свердловская область