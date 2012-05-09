Шапкова (Ялунина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапкова (Ялунина) Нина Ивановна

Шапкова (Ялунина) Нина Ивановна

avatar

Место рождения

Нижняя Ослянка, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

04.08.1934

Дата смерти

09.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1934

Отец: Ялунин Иван Петрович

Мать: Ялунина Анна Агеевна

Нижняя Ослянка, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1957

Сын: Шапков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Шапков Федор Васильевич

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1959

Сын: Шапков Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Шапков Федор Васильевич

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1959

Сын: Шапков Сергей Федорович

Отец ребёнка: Шапков Федор Васильевич

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапков Федор Васильевич

Смерть
09.05.2012
Горноуральский, Горноуральский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close